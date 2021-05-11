فيصل بن فرحان يستقبل وزير الخارجية التركي

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه "جرى، خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وكان جاويش أوغلو وصل إلى السعودية أمس الاثنين لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين.