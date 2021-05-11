صفارات إنذار وانفجارات تدوي في تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في منطقة تل أبيب ووسط إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء.

وقال شهود إن دوي انفجارات متعددة سُمع أيضا.

وأكدت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي أن صاروخا أصاب مبنى في ضاحية «هولون» في تل أبيب.

وأطلقت الصواريخ من قطاع غزة.

ونقل عن هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن شخصا أصيب بجروح خطيرة في القصف على تل أبيب.

وقال مراسل صحفي: إن صاروخا أصاب حافلة أيضا.