تايلاند تسجل 1919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 86 ألفاً و924 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مركز إدارة الوضع الخاص بكورونا القول إنه تم تسجيل 31 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 452 حالة.

وقال تاويسليب فيسانويوثين المتحدث باسم المركز: إن التفشي الجديد للفيروس، الذي بدأ مطلع أبريل الماضي، أسفر عن إصابة 58 ألفاً و61 شخصاً ووفاة 358 شخصاً.