مقتل 7 أشخاص في انهيار أرضي بموقع تعدين إندونيسي

قال مسؤول في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم بينما لا يزال آخر في عداد المفقودين بعد أن طمر انهيار أرضي عمالا في موقع غير مرخص لتعدين الذهب في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا.

وقال راديتيا جاتي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن تسعة أشخاص أصيبوا أيضا جراء الحادث الذي وقع يوم الاثنين عندما سقط الطين وتدحرجت الصخور الكبيرة بعد هطول أمطار غزيرة في اليوم السابق في منطقة ساوث سولوك.

وأضافت الوكالة: "التضاريس الوعرة جعلت إنقاذ الضحايا ونقلهم أمراً صعبا".

يذكر أن الحوادث المميتة شائعة في مواقع التعدين غير القانونية في إندونيسيا. ولقي نحو 24 شخصا حتفهم إثر كوارث مماثلة العام الجاري.