الصين تعلن عن العدد الرسمي لسكانها



بلغ عدد سكّان الصين لغاية العام الماضي 1.41 مليار نسمة، حسب ما أظهر الثلاثاء إحصاء سكّاني تُجريه مرّة كلّ عشر سنوات أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكّان.ومقارنةً بالإحصاء السابق الذي أجري قبل عقد من الزمن، بلغ معدّل النموّ السكّاني في الصين خلال عشر سنوات 5.38%.

ونشر هذه البيانات المكتب الوطني للإحصاءات خلال مؤتمر صحافي في بكين.

وقال مسؤولون إنّ الصين "حافظت على زخم نموّ معتدل في العقد الماضي"، وسط مخاوف من أنّ شيخوخة السكّان وتباطؤ معدل المواليد يشكّلان أزمة ديموغرافيّة تلوح في أفق البلاد.

وكان مفترضاً أن تُنشر نتائج هذا الإحصاء مطلع أبريل، لكنّها تأخّرت أسابيع عدّة، ما أثار تكهّنات بشأن ما إذ كانت ستشكّل إحراجاً للنظام الشيوعي.

وتتوقّع الصين أن يبلغ منحنى نموّها السكّاني ذروته في 2027 عندما ستتجاوزها الهند لتصبح الدولة الأكثر تعداداً للسكّان في العالم.

ووفقاً لتوقّعات بكين فإنّ عدد المواطنين الصينيين سيبدأ، بعد بلوغ هذه الذروة، بالانخفاض ليصل إلى 1.32 مليار نسمة في عام 2050.

وأُنجز هذا الإحصاء السكّاني العشري في ديمسبر الفائت بمساعدة سبعة ملايين متطوّع انتقلوا من منزل إلى منزل في جميع أنحاء البلاد، لذلك تُعتبر نتائجه أكثر موثوقيّة من الاستطلاعات الديموغرافيّة السنويّة التي يتمّ إعدادها استناداً إلى تقديرات.