باريس تخشى «تصعيداً واسع النطاق»

باريس (أ ف ب)

حذرت فرنسا، أمس، من «تصعيد واسع النطاق» بعد اندلاع صدامات جديدة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، ودعت جميع الأطراف إلى «أكبر قدر من ضبط النفس».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: إن المواجهات «تهدد بخطر تصعيد واسع النطاق»، داعية «جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن أي استفزاز».

ونددت باريس خصوصاً بـ«إطلاق صواريخ من قطاع غزة استهدفت الأراضي الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي».

وأعربت أيضاً عن «قلقها الشديد للتهديد بعمليات الإخلاء القسرية بحق سكان في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، والتي تعكس سياسة الاستيطان غير الشرعية، بموجب القانون الدولي، وتؤجج التوترات».