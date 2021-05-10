الإمارات: الهجمات «الحوثية» تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي

أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات «الحوثي» الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف. وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعتبر تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، المدعومة من إيران، وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين سعوديين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة. وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: إنه، ونتيجة لعملية الاعتراض، تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي من دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين، ونتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين. وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيات «الحوثية» الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم العدائي.

إلى ذلك، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه اعترض ودمّر قارباً محملاً بالمتفجرات يتبع «الحوثيين» جنوبي البحر الأحمر.

«حوثي» يقتل إمام مسجد تسعينياً

قتل إمام مسجد في التسعين من العمر على يد مسلح حوثي شمالي اليمن، وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح، على خلفية منع ميليشيات «الحوثي» إقامة هذه الشعيرة الدينية.

ونقل مركز «المحويت» الإعلامي، عن مصادر محلية قولها: إن أحد عناصر «الحوثيين» في مديرية حفاش التابعة لمحافظة المحويت، أقدم على قتل مسن في التسعينيات من عمره أثناء إمامته المصلين لصلاة التراويح. وأوضحت أن عنصراً «حوثياً» يدعى أحمد العزي، اقتحم المسجد في قرية راود حين كان المسن محمد ناصر زايد، يؤم المصلين في صلاة التراويح، واعتدى عليه، وهو ما أدى إلى سقوطه على الأرض، ودخل بعدها في غيبوبة أدت إلى وفاته.

وسبق أن قام المشرف الحوثي في مديرية جبل المحويت بالاعتداء على رجل مسن داخل المسجد في الثامن من رمضان، أثناء قيامه بالدعاء على «الحوثيين» لتضييقهم على المواطنين داخل المساجد، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

وكان الأزهر الشريف دان قيام ميليشيات «الحوثي» بمنع إقامة صلاة التراويح بقوة السلاح.