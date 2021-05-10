وزيرة الخارجية الليبية في مالطا للإفراج عن الأموال المصادرة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تبحث وزيرة الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش خلال زيارتها إلى مالطا مع نظيرها إيفاريست بارتولو ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وبحث ميزانية خاصة مقترحة من الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات عسكرية لخفر السواحل الليبي.

وبحسب مصادر دبلوماسية ليبية لـ«الاتحاد»، تعتزم وزيرة الخارجية الليبية، التي وصلت أمس إلى مالطا، إجراء مشاورات مع المسؤولين هناك حول الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة لدى السلطات المالطية.

إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وعضو المجلس موسي الكوني، مع مجموعة من مشايخ وأعيان مدينتي مصراتة وزليتن تطبيق المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين، والتي تعتبر من أهم أهداف المجلس الرئاسي الليبي.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أن الحضور شددوا على تأييدهم الكامل ودعمهم اللامحدود للمجلس الرئاسي من أجل تحقيق الاستحقاقات المقبلة، في إشارة إلى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

بدوره، طالب المجلس الاجتماعي لقبائل الكوارغلية بمدينة الزاوية الليبية، المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، ولجنة «5+5» بضرورة الإسراع في إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية وعدم التهاون مع أي جهة تعرقل ذلك. ودعا المجلس في بيان الجهات المذكورة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية في تفكيك التشكيلات المسلحة وتوحيد المؤسسة العسكرية قبل الشروع إلى الانتخابات نهاية العام الجاري.

من جانبه، أكد تجمع الوسط النيابي في البرلمان الليبي رفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية من دون استثناء، وعلى الأجهزة التنفيذية العمل على تحقيق ذلك كأولوية قصوى.

وعبر التجمع عن قلقه من تأخر عمل لجنة 5+5 وتأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها، لافتاً إلى أنه لا مبرر على الإطلاق لإبقاء الطريق الساحلي مقفلاً، أو استعماله كورقة تفاوضية من قبل أي طرف، وعدم وجود أي خطوات عملية من قبل المجلس الرئاسي بهدف توحيد المؤسسة العسكرية.

وطالب تجمع الوسط النيابي إلى ضرورة الإسراع في إطلاق المشروع الوطني للمصالحة، وضرورة استكمال الحكومة لتوحيد المؤسسات وبناء هياكلها وأنه لن يكون مقبولاً أبداً أن يستمر وكلاء وزارات حكومة الوفاق في عملهم في الوقت الذي سلم وكلاء الحكومة المؤقتة مهامهم.

واشنطن تعين ريتشارد نورلاند مبعوثاًً خاصاًً لليبيا

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة عينت، أمس، ريتشارد نورلاند، سفيرها في ليبيا، مبعوثاً خاصاً للبلد، ليقود الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لحل سياسي عن طريق التفاوض للصراع في البلد الواقع بشمال أفريقيا.

ويأتي التعيين في الوقت الذي اختير فيه المجلس الرئاسي، الذي يتولى منصب رئيس ليبيا في الوقت الراهن، من خلال عملية سهلتها الأمم المتحدة أسفرت أيضاً عن اختيار حكومة جديدة للوحدة الوطنية تولت مهامها في مارس، لتحل محل حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.