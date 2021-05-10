«المركزي اللبناني» يعلن خطة «مشروطة» للسحوبات بالدولار

بيروت (وكالات)

أعلن البنك المركزي اللبناني أنّه سيُطلق، «بشرط» حصوله على التغطية القانونية اللازمة، آلية تسمح لأصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية بأن يسحبوا، بصورة تدريجية وبالعملات الأجنبية، جزءاً من أموالهم العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019.

وقال «مصرف لبنان» في بيان: إنّه «يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر 2019، وكما أصبحت في 31 مارس 2021، بالعملات كافة».

ويشهد لبنان منذ عام ونصف العام أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحّاً في السيولة بالدولار، وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية.

وأوقفت المصارف اللبنانية اعتباراً من مارس 2020 كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية.

ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية، إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية، وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.

وتابع «المصرف»: «بموجب الآلية، سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً، ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 يونيو 2021».