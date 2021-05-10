أميركا تواصل تحقيق الإنجازات في مواجهة «كورونا»

واصلت الولايات المتحدة تحقيق الإنجازات في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

فقد تراجعت حالات الإصابة الجديدة بمرض «كوفيد - 19» للأسبوع الرابع على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 17 في المئة الأسبوع الماضي إلى ما يقل قليلاً عن 290 ألفاً، وهو أقل إجمالي أسبوعي منذ سبتمبر الماضي.

وانخفضت الوفيات الناجمة عن «كوفيد - 19» بنسبة 1.3 في المئة إلى 4756 في الأسبوع المنتهي في 9 مايو الجاري، وهو أقل عدد وفيات في أسبوع منذ يوليو.

وأعطت الولايات المتحدة التطعيم ضد الفيروس لأكثر من ثلث سكان البلاد بشكل كامل حتى يوم، أمس الأحد، وتلقى 46 في المئة من مجموع من يحق لهم أخذ اللقاح جرعة واحدة على الأقل من لقاح «كوفيد - 19»، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

لكن معدل التطعيمات يتباطأ لمدة ثلاثة أسابيع متتالية. وفي الأيام السبعة الماضية، قدمت الولايات المتحدة في المتوسط مليوني جرعة لقاح يومياً، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 17 في المئة عن الأسبوع السابق، ويمثل أكبر انخفاض تحت قيادة إدارة بايدن.