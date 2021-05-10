سقوط صواريخ على القدس وإسرائيل تقصف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق سبعة صواريخ من قطاع غزة أدت إلى انطلاق صفارات الإنذار في القدس وحولها، اليوم الاثنين، فيما بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف في غزة.

وبحسب شهود عيان، أطلقت عشرات الصواريخ من شمال وشرق القطاع في اتجاه إسرائيل، أسقطت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية عدداً منها.وسمعت أصوات صفارات الإنذار في مدينة القدس القديمة والمسجد الأقصى. كما سمع صوت سقوط صواريخ، بحسب مراسلين صحفيين.

وأفاد التلفزيون الإسرائيلي بسقوط صواريخ في منطقة بالقدس.

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وقال شاهد عيان إن انفجارات سمعت في المدينة بعد انطلاق صفارات الإنذار.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وقال متحدث إن الجيش الإسرائيلي بدأ مهاجمة أهداف عسكرية في غزة وأرسل قوات إضافية إلى هناك.

بدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، من استمرار تصعيد الوضع.

وقال جوتيريش، على لسان المتحدث باسمه ستيفان ديواريك، اليوم الاثنين، إنه "يدين بأشد العبارات إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وطالب جوتيريش الإسرائيليين والفلسطينيين بالتحلي "بأكبر درجات ضبط النفس".

وأضاف أن الأمم المتحدة تؤكد مجدداً على شعورها "بالقلق العميق" إزاء ما يحدث في القدس.