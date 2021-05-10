التحالف: إسقاط طائرة مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها.

وأكد المالكي أن محاولة الميليشيات الحوثية الإرهابية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة جريمة حرب، مشيرًا إلى أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.



