سقوط صواريخ في القدس وسماع دوي انفجارات

أفاد التلفزيون الإسرائيلي بسقوط صواريخ في منطقة بالقدس، اليوم الاثنين. وقال شاهد عيان إن انفجارات سمعت في المدينة بعد انطلاق صفارات الإنذار. وانطلقت صافرات الإنذار من الصواريخ في القدس وأمكن سماع دوي عدة انفجارات. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من شمال قطاع غزة على إسرائيل.