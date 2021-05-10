إسرائيل تعلق مناورات «عربات النار» بسبب أوضاع القدس

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه علق لمدة يوم تدريباً رئيساً لتركيز الجهود على الاستعداد لاحتمال تصاعد العنف في القدس.

كانت القوات المسلحة الإسرائيلية تخطط لبدء أكبر تدريب لها في 30 عاماً أطلقت عليه اسم «عربات النار».

لكن الجيش قال في بيان إن رئيس الأركان اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي قرر بعد تقييم الموقف تعليق التدريب لليوم القادم، وأصدر تعليمات للقوات «بتركيز كل الجهود على الاستعداد والجاهزية لسيناريوهات التصعيد».



