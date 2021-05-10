شيخ الأزهر يغرد بشأن الأقصى

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم الاثنين أن "العالم لا يزال في صمتٍ مُخزٍ تجاه الانتهاكات المخزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة".

وقال شيخ الأزهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ستبقى فلسطين أبيَّة، وسيظل شعبها مرابطًا على أرضه وعِرضِه ومقدساته، مدافعًا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين".

وأضاف الشيخ الطيب "اللهم أيدهم بنصرك، واحفظهم بحفظك ورعايتك، وكن لهم عونًا وأمنًا وسلامًا، يا أرحم الراحمين".





