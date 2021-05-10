عودة طبيب عالج المعارض الروسي نافالني للظهور

نقلت وكالات روسية للأنباء عن الحكومة المحلية في سيبيريا قولها، إن طبيباً من سيبيريا كان قد عالج المعارض الروسي أليكسي نافالني العام الماضي عاد للظهور مرة أخرى، اليوم الاثنين، بعد الإبلاغ عن اختفائه خلال رحلة صيد.

وبدأت عملية بحث في غابات منطقة أومسك، الواقعة على بعد نحو 2200 كيلومتر شرقي موسكو، عن الطبيب ألكسندر موراخوفسكي الذي غادر مركزاً للصيد في إحدى الغابات يوم الجمعة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الحكومة الإقليمية لإقليم أومسك قولها، إن موراخوفسكي خرج من الغابة وتواصل مع سكان قرية باسلي.

وأضافت أنه كان في «حالة طبيعية» على الرغم من أنه كان يجري فحصه في مستشفى بمنطقة بولشيوكوفسكي كإجراء وقائي.

كان موراخوفسكي كبير الأطباء في المستشفى الذي عالج نافالني، أبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا بعد أن شعر بتعب كبير أثناء رحلة جوية في روسيا العام الماضي.

وبعد مفاوضات مكثفة مع السلطات، تم نقل نافالني جواً إلى ألمانيا من أومسك ليواصل العلاج.

وأثبتت الاختبارات المعملية في ثلاث دول أوروبية، والتي أكدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن نافالني سُمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.