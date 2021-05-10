جمهورية التشيك تفتح أبوابها بعد إغلاق دام ستة أشهر

أعادت جمهورية التشيك اليوم الاثنين فتح أبواب المتاجر بعد إغلاق دام ستة أشهر.

ومن المقرر أن يتم إعادة فتح المتاجر وفقا لقواعد وقيود، حيث يجب على المتسوقين ارتداء الكمامات، كما لايجب أن يزيد عدد المتسوقين لكل 15 متراً مربعاً من المتجر عن شخص واحد.

وكانت جميع المتاجر التي تبيع البضائع غير الأساسية قد أغلقت منذ أواخر أكتوبر الماضي، وفتحت أبوابها لفترة قصيرة خلال فترة عيد الميلاد.

ونقلت صحيفة هوسبودارسكي نوفيني، عن ممثلين بقطاع المتاجر، القول إن نحو متجر واحد من بين كل 10 متاجر توقف عن العمل بسبب إجراءات الإغلاق الطويلة.

وقد تحسن الوضع الوبائي في جمهورية التشيك بصورة كبيرة، حيث تم تسجيل 101 حالة لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، وفقا لأحدث الأرقام.

مع ذلك، لن يتمكن الألمان الذين يتوقون للسفر إلى التشيك من فعل ذلك، حيث أنها مازالت تعد منطقة خطرة، مما يعني وجوب الخضوع للحجر الصحي لدى العودة منها.