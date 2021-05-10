لجنة توصي بعدم استخدام لقاحي «أسترازينيكا» و«جانسن» ضمن برنامج التطعيمات بالنرويج

أوصى تقرير صادر عن لجنة خبراء، بعدم استخدام لقاحي «أسترازينيكا» و«جانسن» ضمن البرنامج النرويجي للتطعيمات ضد فيروس كورونا، بحسب بيان ورد على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الاثنين، أن اللجنة توصي بإتاحة اللقاحات خارج إطار البرنامج، إلا أنها مقسمة بشأن المعايير التي يجب أن يعتمد عليها هذا الاستخدام.

ومن جانبه، أوصى المعهد النرويجي للصحة العامة بعدم إضافة لقاح «جانسن» - وهو من إنتاج شركة «جونسون آند جونسون» - إلى برنامج التطعيمات، بحسب ما جاء في بيان منفصل.

وكانت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، أعلنت الأسبوع الماضي أن بلادها تعمل على تخفيف القيود التي تطبقها لمكافحة فيروس كورونا على من تلقوا التطعيم والمتعافين.

وبالإضافة إلى من تم تطعيمهم بالكامل، فإن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ومن أصيبوا بكوفيد- 19 خلال الأشهر الستة الماضية، يعتبرون الآن محميين.

