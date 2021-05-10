قتلى في هجوم إرهابي على مركز للشرطة بمقديشو

قُتل ستة أشخاص على الأقل وجُرح ستة آخرون مساء الأحد في هجوم انتحاري استهدف مركزاً للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق الشرطة.

واستهدف الهجوم الذي نفذه انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً مركز شرطة وابري في جنوب مقديشو على طريق مكة المكرمة التي عادة ما تشهد حركة سير كثيفة.

وصرّح المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق دوديشا أن "ستة أشخاص قتلوا هم أربعة مدينين وشرطيان في هجوم انتحاري على مركز للشرطة"، مشيراً كذلك إلى إصابة ستة أشخاص آخرين.

وأوضح دوديشا أن الهجوم استهدف مفوض الشرطة في هذا المركز والذي قتل في الانفجار.

وصرّح الضابط في الشرطة ابراهيم محمّد أن "الانفجار كان قوياً جداً ودمّر أقساماً من المبنى".

ولم تتبنَّ أي جهة على الفور الهجوم، لكن حركة الشباب الإرهابية عادة ما تشن هجمات ضد أهداف حكومية وقوات الأمن في مقديشو.



