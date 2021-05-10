الولايات المتحدة اجتازت مرحلة حرجة من كورونا

قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في حصول الملايين على اللقاح بحلول الرابع من يوليو، وأن البلاد اجتازت مرحلة حرجة فيما يتعلق بالجائحة.

ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز عن منسق الاستجابة مع كوفيد19- بالبيت الأبيض جيف زيتس قوله إن الرئيس قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه يريد حصول 70 % من البالغين الأميركيين على جرعة واحدة على الأقل بحلول يوم الاستقلال الموافق الرابع من تموز/يوليو، وحتى الآن تم تطعيم حوالي 58 % من البالغين".

وتابع في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن: "أود أن أقول إننا بدأنا في التحسن"، "لا يزال الطريق أمامنا، والذي سيشمل تسهيل حصول الناس على اللقاح، والتأكد من أن الناس يبنون ثقتهم".كما بدا أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الذي تحدث أيضًا يوم الأحد، متفائلًا أيضًا بشأن مستقبل البلاد.



