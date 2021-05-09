الإمارات تدعو لاتخاذ موقف دولي حاسم ضد «الحوثيين»

أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات «الحوثي» الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة «الحوثي» يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعتبر تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن فجر أمس، أن الدفاع الجوي اعترض ودمّر طائرة «مسيرة» حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وأكد التحالف أنه يتخذ «الإجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية»، مشدداً على أن محاولة استهداف الميليشيات «الحوثية» للمدنيين تعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.

وكثفت الميليشيات «الحوثية»، المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية، وسط إدانات دولية وعربية متصاعدة دفاعاً عن أمن المملكة.

هجوم مباغت بالجوف والميليشيات تتكبد خسائر فادحة

لقي العشرات من عناصر ميليشيا «الحوثي» حتفهم، جنوب شرق محافظة الجوف، بعد استدراجهم من قبل الجيش اليمني.

وكانت قوات الجيش اليمني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا في جبهة الجدافر، قبل أن تباغتها بهجوم أسفر عن مقتل وجرح العشرات حسبما أفادت وسائل إعلام محلية أمس.

وفي غضون ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات جوية، استهدفت مواقع متفرقة للميليشيا شرق مدينة الحزم، في المحافظة ذاتها، وكبّدتها خسائر في العديد والعتاد.