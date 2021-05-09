وزيرة الصحة المصرية لـ«الاتحاد»: القاهرة تسعى للتحول إلى مركز دولي لإنتاج اللقاحات

عبدالله ابوضيف (القاهرة)

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية أنه من المقرر وصول الخامات الأولية للقاح «سينوفاك الصيني» 18 مايو الجاري إلى مصر، حيث يبدأ التصنيع على الفور من خلال خطي إنتاج بمركز «المصل واللقاح» ومصنع «60 الحربي»، على أمل إنتاج أول جرعات بنهاية شهر يونيو المقبل.

وذكرت زايد لـ«الاتحاد» أن مصر تعمل على أن تصبح مركزاً دولياً لإنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد، حيث اتفقت مع الجانب الصيني على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد «سينوفاك» خلال العام الأول من الحصول على حق التصنيع، إلى جانب توقيع اتفاقية مع الجانب الروسي لإنتاج لقاح «سبوتنيك V» في مصر عن طريق الشركات الخاصة، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان.

وأشارت زايد إلى أنه من المقرر أن تتسلم مصر، اليوم، أكبر شحنة من اللقاحات، حيث ستتسلم نحو 1,7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا في مطار القاهرة الدولي، مشددة أنه لا يوجد مشكلة في مصر من حيث وجود اللقاحات، والتي أصبحت متوفرة للمواطنين بشكل كبير، ويوجد إقبال كبير من الأطقم الطبيىة والمواطنين العاديين على الحصول عليها.

وأكدت زايد أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد داخل مصر مستقر، نافية وجود سلالة جديدة داخل مصر سواء الهندية أو غيره، حيث يجري تحليل البيانات والمعلومات، بشكل متواصل، من خلال المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، ولم تكتشف أي أنواع جديدة من السلالات، مؤكدة أن مصر تشهد زيادة خلال الفترة الحالية في معدل الإصابات، تزامناً مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، إلا أن هذه الزيادة يتم مواجهتها بتشديد الإجراءات الوقائية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لحفظ صحة وأمان الشعب المصري من فيروس كورونا المستجد.

وحصل نحو مليون مواطن مصري على لقاح فيروس كورونا المستجد حتى هذه اللحظة، فيما سجل ضعفهم على الموقع المخصص للحصول على لقاح كورونا، فيما لم يتم الإعلان عن أي آثار جانبية خطيرة للحاصلين على اللقاح على مستوى الجمهورية.