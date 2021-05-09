«الأسطول الخامس» يصادر شحنة أسلحة في بحر العرب

المنامة (وكالات)

أعلن الأسطول الخامس الأميركي، أمس، مصادرة شحنة ضخمة من الأسلحة الروسية والصينية غير القانونية على زورق شراعي في المياه الدولية لبحر العرب.

وقال في بيان: «ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، والآلاف من البنادق الهجومية الصينية من طراز 56، ومئات الرشاشات من طراز (بي كا أم) وبنادق قنص وقاذفات قنابل يدوية».

وأوضح الأسطول الخامس، ومقره البحرين، أن الطراد «يو إس إس مونتيري»، اعترض الزورق الشراعي، واكتشف الشحنة أثناء تفقد روتيني خلال عملية في 6 و7 مايو.

وأضاف: أنه يجري التحقيق في مصدر الأسلحة، الموجودة الآن في عهدة الولايات المتحدة، ووجهتها.

وقال الأسطول الخامس: «بعد سحب جميع الشحنات غير القانونية، تم تقييم صلاحية المركب للإبحار، وبعد الاستجواب تم تزويد طاقمه بالطعام والماء قبل إطلاق سراحه». ولم يحدد الأسطول الخامس المصدر، لكن دوريات البحرية الأميركية في المنطقة تنشط بانتظام ضد «نقل الشحنات غير المشروعة التي تمول غالباً الإرهاب، والأنشطة غير القانونية».