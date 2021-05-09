تطعيم ثلث البالغين في بريطانيا بشكل كامل ضد "كوفيد 19"

أظهرت أحدث الأرقام في بريطانيا أنه تم تطعيم ثلث البالغين في البلاد الآن بشكل كامل ضد كوفيد-19.

وتلقى ما مجموعه 17 مليوناً و669 ألفاً و379 شخصاً كلا الجرعتين، أي ما يعادل 33.5% من جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتشير التقديرات إلى أن إنجلترا وأيرلندا الشمالية قد أعطتا جرعتين لـ33.6% من سكانهما البالغين، مقارنة بـ33.4% في ويلز و33.1% في اسكتلندا.

وفي الوقت نفسه، تلقى 35 مليوناً و371 ألفاً و669 شخصاً في بريطانيا الآن جرعة أولى من اللقاح - أي ما يعادل 67.2% من السكان البالغين.

وأعطت ويلز جرعة أولى لـ76.2 % من سكانها البالغين، متقدمة على أيرلندا الشمالية (66.9%) وإنجلترا (66.8%) واسكتلندا (65.4%).

وتستند جميع الأرقام إلى أحدث البيانات المتعلقة باللقاحات التي أبلغت عنها وكالات الصحة في المملكة المتحدة.