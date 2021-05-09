ألمانيا تخفف التدابير لمن تلقى اللقاح

يستفيد أكثر من 7 ملايين شخص تلقوا اللقاح في ألمانيا من تخفيف التدابير الصحية الصارمة اعتباراً من الأحد، وأصبح بإمكانهم الذهاب إلى مصفف الشعر ولقاء عدة أشخاص من دون الحاجة لاختبار سلبي.

كما تشمل هذه الإجراءات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ بعد تبنيها من قبل البرلمان الأشخاص الذين تعافوا من إصابتهم بالوباء.

ويبلغ مجمل عدد المستفيدين من هذا التخفيف أكثر من سبعة ملايين شخص ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس.

كما أنها تسمح لهم بالدخول إلى أي متجر دون الحاجة إلى إبراز اختبار نتيجته سلبية، كما يسري الآن على بقية السكان، باستثناء المتاجر "الأساسية" مثل محلات بيع المواد الغذائية أو الصيدليات.

ولن يُلزموا بتطبيق حظر التجول الليلي عند الساعة 22,00 (20,00 ت غ) الذي تم فرضه الشهر الماضي لمواجهة الموجة الثالثة والتمكن من حضور اللقاءات الخاصة دون قيود.

تدخل هذه التدابير الجديدة على المستوى الوطني حيز التنفيذ بعد أن اتخذت عدة أقاليم بالفعل هذه الخطوة استجابة للاستياء الذي عم في هذا البلد الحريص على الحريات الفردية والحقوق الأساسية.

أظهر استطلاع أجراه معهد "فورسا" لتلفزيون "ار تي ال" أن ما يقرب من ثلثي الألمان (64%) يؤيدون تخفيف التدابير لمن تم تطعيمهم أو تعافوا، مثل دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما.

وبعد بداية بطيئة، تسارعت حملة التلقيح في ألمانيا وبات عدد الجرعات اليومية يتجاوز أحياناً المليون.

تلقى أكثر من 26 مليون شخص بالفعل الجرعة الأولى من اللقاح وتتوقع السلطات الصحية تقديم التطعيم لجميع الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بحلول نهاية أغسطس.



