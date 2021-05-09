مقتل 15 شخصاً في انهيار منجم ذهب في غينيا

ذكر مسؤولون أن 15 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في انهيار منجم ذهب في غينيا.

وقال سيكو بينيو سيماجان، عضو المجلس المحلي، إن منجم "تاتاكورو" انهار أمس السبت، مما أسفر عن وفاة عمال المنجم على الفور.

ومازال عمال الانقاذ يحفرون اليوم وسط الأنقاض، بحثاً عن ناجين.

وتم انتشال جثث عمال المنجم الـ 15، وجميعهم ذكور وتتراوح أعمارهم ما بين 14 و40 عاماً، بحلول مساء أمس السبت، وتم دفنهم في مقبرة جماعية بعد أداء طقوس جنائزية.



