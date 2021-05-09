إعادة انتخاب صادق خان عمدة للندن

أعيد انتخاب صادق خان عن حزب العمال البريطاني المعارض لشغل منصب عمدة لندن، السبت بعد منافسة متقاربة بشكل أكثر مما توقعه الكثيرون.

وذكرت "وكالة بي أيه ميديا البريطانية" أن استطلاعات الرأي كانت قد أشارت إلى أن منافسهُ شون بيلي من المحافظين سيحتل المركز الثاني بفارق كبير في السباق على منصب عمدة المدينة.

وحصل خان على مليون و 206 آلاف و 34 صوتا مقابل 977 ألفا و 601 صوت لبيلي .

وتم انتخاب خان لأول مرة كعمدة للعاصمة في عام 2016 في انتصار ساحق كسر خلاله سيطرة المحافظين على منصب عمدة المدينة التي استمرت لثماني سنوات.