وفيات في انهيارات جليدية بجبال الألب

لقي سبعة أشخاص حتفهم في جبال الألب الفرنسية بعد انهيارات جليدية في موقعين مختلفين، السبت.

وأعلنت المقاطعة المحلية اليوم أن انهيارا جليديا وقع بالقرب من بلدة فالوار في سافوي وأصاب مجموعتين من الأشخاص مما أسفر عن مقتل أربعة.

واستعان رجال الإنقاذ بطائرتي هليكوبتر وكلاب مدربة لمساعدة ضحايا الانهيار الجليدي الذي وقع بالقرب من ممر جاليبييه الجبلي.

وداهم انهيار جليدي آخر عددا من المتنزهين بالقرب من جبل مونت بوري الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 3800 متر ، جنوب بورسانت موريس مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم .

وحث رئيس الإدارة المحلية للمقاطعة باسكال بولوت السكان والمتنزهين على توخي أقصى درجات الحذر والحيطة، حيث من المتوقع حدوث انهيارات جليدية اليوم الأحد.

وحذرت السلطات مرارا من انهيارات جليدية في المنطقة الجبلية. وقتل عدة اشخاص بالفعل في انهيارات جليدية في جبال الالب الفرنسية في الاسابيع الماضية.