مصر تكشف حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

سجلت وزارة الصحة المصرية 1132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك مقابل 1125 إصابة و65 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 236272 من ضمنهم 176363 حالة تم شفاؤها، و 13845 حالة وفاة".