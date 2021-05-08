لبنان يحبط محاولة تهريب 51 مهاجراً إلى قبرص



أعلنت قوات الأمن اللبنانية السبت أنها أحبطت محاولة لتهريب 51 سورياً إلى قبرص، بعد أسابيع من إحباط الجيش عملية مماثلة.وجاء في بيان لقوى الأمن الداخلي "تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف 51 شخصًا كانوا متوجّهين إلى قبرص عبر البحر".

وتابعت قوى الأمن الداخلي أن الموقوفين كانوا بانتظار قارب ليقلّهم من الشاطئ باتجاه قبرص "لقاء دفع مبلغ 2500 دولار أميركي عن كل شخص عند الوصول".

ويبلغ عدد سكان لبنان أكثر من ستة ملايين نسمة، ويبعد مسافة 160 كيلومتراً عن قبرص.

وبالإضافة إلى وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيه، يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر.

وتأتي محاولة التهريب الأخيرة بعد أسابيع من إعلان الجيش إحباط عملية تهريب 69 سورياً في منطقة عكار في شمال لبنان وتوقيف المهرب الذي كان يعتزم إدخالهم إلى قبرص.