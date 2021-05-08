حصيلة كبيرة من القتلى والجرحى نتيجة انفجار أفغانستان

قُتل 30 شخصاً على الأقل وجُرح العشرات، بينهم طالبات جراء انفجار وقع السبت قرب مدرسة في ضاحية لكابول وفق مسؤولين.ووقع الانفجار في منطقة داشت برشي في غرب كابول التي غالباً ما يستهدفها مسلّحون، بينما كان السكان يتسوقون استعداداً لعيد الفطر الأسبوع المقبل.

ويأتي الانفجار في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة سحب بقية قواتها من البلاد والبالغ عديدها 2500 عسكري، على الرغم من تعثّر جهود السلام بين «طالبان» والحكومة الأفغانية الرامية لوضع حد لحرب مستمرة منذ عقود.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن «30 شخصاً قتلوا وجُرح 52» جراء الانفجار.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية حميد روشان لوكالة فرانس برس، إن تحقيقاً قد فُتح لكشف ملابسات الانفجار، مؤكداً أن بين الضحايا طالبات.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الصحة غلام داستاغير نزاري للصحافيين أن العديد من سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان وتعمل على إجلاء الجرحى.

وأضاف: «الناس في المنطقة غاضبون وضربوا عدداً من عناصر الإسعاف».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما نفت حركة طالبان ضلوعها في الانفجار.

لكن الرئيس الأفغاني أشرف غني حمّل الحركة مسؤولية الانفجار الذي وقع قرب مدخل مدرسة سيّد الشهداء للبنات.