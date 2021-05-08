إيقاف تشغيل قطارات فائقة السرعة في بريطانيا

تم إلغاء عدد من خدمات السكك الحديدية في المملكة المتحدة بعد اكتشاف شقوق في قطارات "هيتاشي 800" فائقة السرعة، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "بي بي سي" أن هذه القطارات تقوم بتشغيلها شركات "جرين ويسترن ريالواي"، و"لندن نورث إيسترن ريالواي" و"هال ترينز".

وحذرت هذه الشركات من عمليات إلغاء واضطرابات في حركة القطارات خلال فترة فحص الشقوق. وطلب إلى الركاب عدم السفر اليوم السبت.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن "هيتاشي" تجري تحقيقا في المشكلة، وذلك استنادا إلى بيانات متحدث باسم شركة "هال ترينز"، الذي يأمل في أن تتمكن القطارات من استئناف الخدمة مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.

ولم يكن ممثلو شركة هيتاشي المحدودة، ومقرها طوكيو، متاحين على الفور، خارج نطاق ساعات العمل المعتادة، للتعليق على الأمر.



