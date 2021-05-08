هجوم بطائرات مسيرة يستهدف عين الأسد في العراق

قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالعراق إن طائرات مسيرة هاجمت اليوم السبت قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية ودولية بغرب العراق.

وقال الكولونيل وين ماروتو المتحدث باسم التحالف في منشور على تويتر إنه يجري التحقيق في الأمر لكن التقرير المبدئي يشير إلى حدوث الهجوم الساعة 0220 بالتوقيت المحلي وإلحاقه ضررا بحظيرة طائرات.