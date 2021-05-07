«الصحة العالمية»: نقص اللقاحات ينذر بموجة جديدة في أفريقيا

برازافيل (أ ف ب)

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، من خطر حدوث موجة جديدة لانتشار فيروس «كورونا» في القارة، بسبب التأخير المتزايد في حملات التطعيم بالمقارنة مع بقية العالم. وحذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ومقره برازافيل في بيان، من أنه «بسبب تأجيل تسليم جرعات لقاحات «كوفيد- 19» التي يصنعها معهد سيروم في الهند لإفريقيا، وبطء نشر اللقاحات وظهور متحورات جديدة، لا يزال خطر حدوث موجة جديدة من العدوى مرتفعاً في أفريقيا».

وأضاف البيان، أن أفريقيا لم تعد تمثل سوى واحد في المئة من جرعات اللقاحات التي يتم إعطاؤها في العالم، مقابل 2 في المئة قبل أسابيع.