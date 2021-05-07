الولايات المتحدة تسجل إنجازاً كبيراً في التطعيم ضد كورونا

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تحقيق إنجاز كبير ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت المراكز إنها حصنت بالكامل 110 ملايين و874920 شخصاً حتى صباح اليوم الجمعة من مرض كوفيد-19 مشيرة إلى أنهم يمثلون 33.4 في المئة من مجموع سكان الولايات المتحدة.

ويقصد بالتحصين الكامل الحصول على جرعتين بالنسبة للقاحات التي تتطلب ذلك.

ومنحت البلاد 254 مليوناً و799333 جرعة من لقاحات كوفيد-19 ووزعت 327 مليوناً و124625 جرعة.

وقالت المراكز إن 150 مليوناً و416559 شخصاً تلقوا جرعة واحدة على الأقل حتى اليوم الجمعة.

ويشمل إحصاء المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اللقاحات مزدوجة الجرعة وهي "مويدرنا" و"فايزر-بيونتك" ولقاح "جونسون آند جونسون" الذي يعطى على شكل جرعة واحدة حتى السادسة صباح اليوم الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت المراكز إنه تم استخدام سبعة ملايين و808441 جرعة لقاح في مراكز رعاية كبار السن.