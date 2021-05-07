بريطانيا تحدد موعداً للسماح بالسفر

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، موعداً للسماح للسكان في إنجلترا باستئناف السفر الدولي.

لكن بريطانيا حددت عدداً من الجهات المفتوحة للعطلات. وشملت القائمة دولاً قليلة لن يحتاج البريطانيون العائدون منها إلى حجر صحي.

وسيسمح للسكان في إنجلترا باستئناف السفر الدولي اعتبارا من 17 مايو الجاري.

وقال وزير النقل جرانت شابس إن البرتغال وإسرائيل ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة تمثل القائمة الخضراء للسفر في نظام سيخضع للمراجعة كل ثلاثة أسابيع.

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يأتي قرار السماح بالسفر في الوقت الذي تخرج فيه البلاد بحذر من قيود العزل العام.

وبقيت خارج القائمة كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة التي كانت أكثر الدول زارها البريطانيون في عام 2019 والتي ما زالت العودة منها تتطلب العزل الذاتي في المملكة المتحدة.