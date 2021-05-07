اليابان تمدد طوارئ كورونا مع اقتراب الأولمبياد

مددت الحكومة اليابانية، الجمعة، حالة الطوارئ التي فرضت بسبب فيروس كورونا المستجد حتى نهاية مايو الجاري في أربع مناطق بينها العاصمة طوكيو التي يفترض أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

في المجموع أودى فيروس كورونا بحياة ثلاثة ملايين و258 ألفاً و595 شخصاً بينما بلغ عدد المصابين به 155 مليوناً و981 ألفاً وسبعين شخصاً منذ نهاية 2019، حسب أرقام تستند إلى إحصاءات رسمية، اليوم الجمعة.

وستمدد في اليابان حالة الطوارئ التي فرضت من جديد في 25 أبريل في طوكيو وثلاثة أقاليم أخرى، حتى 31 مايو الجاري بينما كان من المقرر أن تنتهي الثلاثاء المقبل. وسيعاد فرضها في إقليمين آخرين.

ويبقى انتشار الوباء محدوداً في اليابان لكن حملة التطعيم تسير ببطء.

ويهدد انتشار الفيروس من جديد أولمبياد طوكيو (المقرر تنظيمه من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس) الذي أرجئ لمدة عام في 2020 بسبب الوباء.

ويثير وصول أكثر من عشرة آلاف رياضي من حوالي 200 دولة قلق غالبية واضحة من اليابانيين، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

ووقع أكثر من مئتي ألف شخص عريضة أطلقت الأربعاء تطالب بإلغاء دورة الألعاب الأولمبية.

وعدلت عميدة سن البشرية، وهي يابانية تبلغ الثامنة عشرة بعد المئة، عن المشاركة في حمل الشعلة الأولمبية خشية الإصابة بفيروس كورونا، على ما ذكرت عائلتها.