ماكرون يدعو دولاً غربية لعدم عرقلة تصدير لقاحات كورونا

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، دولاً غربية إلى الكف عن عرقلة تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وتوجه ماكرون بدعوته إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل السماح أيضاً بتصدير المكونات الضرورية لإنتاج اللقاحات.

وقال الرئيس الفرنسي من شأن السماح بتصدير تلك المنتجات تعزيز "التضامن" العالمي على صعيد التطعيم ضد الفيروس.

وأوضح ماكرون، لدى وصوله إلى قمة أوروبية في بورتو، "ليتم توزيع اللقاح، ينبغي عدم عرقلة تصدير المكونات واللقاحات نفسها"، معتبراً أن "الأنغلوسكسونيين يعرقلون اليوم إلى حد كبير هذه المكونات وهذه اللقاحات. اليوم، مئة في المئة من اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة الأميركية تذهب إلى السوق الأميركية".

وتطالب العديد من الهيئات والدول، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بتوزيع أكثر عدالة للقاحات وموادها الأولية من أجل أن تستفيد الدول النامية والفقيرة من حملات التطعيم التي ما تزال متأخرة بفارق كبير عن الدول الغنية.