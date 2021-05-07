بريطانيا تحقق إنجازاً في حملة التطعيم ضد كورونا

حققت بريطانيا إنجازاً كبيراً في حملتها الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أن ثلثي البالغين في البلاد حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم باللقاح الواقي من فيروس كورونا.

وحصل 35 مليون فرد على الجرعة الأولى وتلقى 16.7 مليون الجرعتين الأولى والثانية.

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وسجلت بريطانيا اليوم الجمعة 2490 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة.

كانت المملكة المتحدة، وهي من أكثر الدول تضرراً بجائحة كوفيد-19 في العالم، أول دولة أطلقت في الثامن ديسمبر 2020 حملة وطنية للتطعيم ضد الوباء.