تهمة جديدة تلاحق لقاحاً مضاداً لكورونا

بعد أن تجاوز تهمة التسبب في جلطات دموية مميتة، ها هو لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورنا المستجد يتعرض لتهمة جديدة.

فقد قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها تبحث تقارير عن اضطراب نادر يضعف الأعصاب أصيب به أشخاص تلقوا جرعات أسترازينيكا المضادة لمرض كوفيد-19.

وفي إطار استعراض دوري لتقارير السلامة للقاح "أسترازينيكا"، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إن لجنة السلامة بها تحلل بيانات قدمتها الشركة عن حالات متلازمة "جيلان-باريه".

ويثير اهتمام الوكالة الكبير بهذا الوضع المناعي النادر أسئلة جديدة عن الآثار الجانبية المحتملة للقاحات كوفيد-19 بعد أن توصلت إلى أن جرعات "أسترازينيكا" وجرعات شركة "جونسون آند جونسون" ربما تسببت في حالات تجلط دموي نادرة.

ومتلازمة "جيلان باريه" حالة نادرة في الأعصاب يهاجم فيها الجهاز المناعي للجسم الغلاف الواقي للألياف العصبية. وتحدث معظم تلك الحالات بعد عدوى ميكروبية أو فيروسية.