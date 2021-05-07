بريطانيا تضيف قيوداً لاستخدام لقاح مضاد لكورونا

أضافت هيئتان بريطانيتان لمراقبة الأوية، اليوم الجمعة، قيوداً عمرية أخرى لاستخدام لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» المضاد لفيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف مستمرة بأن استخدامه يمكن أن يؤدي إلى تكوين جلطات دموية داخلية مميتة.

واقترحت اللجنة المشتركة حول التطعيم، وهي هيئة التوصية بشأن اللقاحات، أن يتم إعطاء الأشخاص تحت 40 عاما بديلا للقاح «أسترازينيكا-أكسفورد».

وكان الحد الأقصى للعمر في السابق عند 30 عاما.

وتم الإعلان عن التغيير من قبل اللجنة وأيضا وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الجمعة.

وتستهدف هذه السياسة الأشخاص الذين ليس لديهم أي مشكلات صحية أساسية وتيم التوصية بها طالما أنها لا تؤخر برنامج التطعيم.

وذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أنها تلقت 242 تقريرا عن تكون جلطات دموية، مصحوبة بانخفاض عدد الصفائح الدموية في مختلف أنحاء بريطانيا، جميعها لدى أشخاص حصلوا على لقاح «استرازينيكا» من أصل حوالي 528,5 مليون جرعة، تم إعطاؤها حتى 28 أبريل.

وحدثت الجلطات الدموية بين 141 امرأة ومئة رجل من 18 حتى 93 عاما، و49 حالة وفاة. ووردت أنباء عن حدوث ست حالات بعد تلقي الجرعة الثانية.