الرئيس الصيني يرى أن العالم «مضطرب»

نشر، اليوم الجمعة، خطاب للرئيس الصيني شي جين بينج يحدد فيه رؤيته لبقاء الصين قوية ورؤيته للعالم اليوم.

ويرى الرئيس الصيني أن العالم في حالة "اضطراب" وهو ما سيتطلب من بلاده إظهار المزيد من الاستقلال إذا ما أرادت أن تصبح "لا تقهر"، بحسب الخطاب الذي يرجع تاريخه إلى يناير الماضي، وقد نشر اليوم فقط.

وقال شي، في الخطاب الذي ألقاه يوم 11 يناير أمام طلاب مدرسة يديرها الحزب الشيوعي الصيني: "ما دمنا بإمكاننا أن نقف بمفردنا، والاعتماد على أنفسنا والحفاظ على تدفق نشط للسلع والخدمات محلياً، فلن نقهر، بغض النظر عن مدى تغير الأوضاع دولياً.. لا يمكن لأحد

أن يهزمنا أو يخنقنا حتى الموت".

ونشرت مجلة "تشيوشي"، التي يديرها الحزب، الخطاب اليوم الجمعة.

وأشار الرئيس الصيني، في الخطاب أيضاً، إلى كيف تمكنت الصين من سحق فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل من أغلب الدول الأخرى وكيف يتعين على البلاد خلق توازن بين الانفتاح على بقية العالم، مع الحفاظ على الاعتماد على الذات.

وعندما ألقى شي الخطاب، كانت حملات التطعيم ضد كورونا تبدأ في أغلب دول الغرب.