فرنسا تهدد بتصعيد الضغوط على السياسيين اللبنانيين

هددت فرنسا، اليوم الجمعة، الضغوط على السياسيين اللبنانيين من أجل حثهم على تشكيل حكومة جديدة والبدء في تطبيق الإصلاحات الضرورية.

واتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، السياسيين اللبنانيين "بالانتحار الجماعي" لتقاعسهم عن إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وخلال زيارته لبيروت، قال لو دريان للصحفيين، اليوم، إنه يجب على فرنسا، التي قادت جهود تقديم المساعدات الخارجية للبنان، أن تتحرك لمواجهة المأزق السياسي، بعد شهور من محادثات تشكيل الحكومة الجديدة التي وصلت إلى طريق مسدود.

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وأضاف أنه إذا استمر هذا الوضع، فستكون هناك إجراءات عقابية صارمة، على المستوى الفرنسي وربما على مستوى الاتحاد الأوروبي، ضد المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون العملية.

ولم يرد لو دريان على أسئلة حول توقيت فرض تلك الإجراءات أو الأشخاص الذين ستستهدفهم.

والتقى لو دريان، خلال زيارته التي بدأها أمس، مسؤولين سياسيين لبنانيين بينهم الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريريي