أول تعليق صيني بشأن صاروخها الشارد!

قال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن معظم حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن نطاق السيطرة، ويُتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض سيحترق عند دخول الغلاف الجوي، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

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وأضاف أن الصين تتابع عن كثب عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي وأن معظم مكوناته ستحترق حينها، مضيفاً «احتمال أن تسبب هذه العملية ضرراً على الأرض ضعيف جداً».

وانطلق صاروخ (لونج مارش 5 بي) من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة.

وقالت قيادة الفضاء الأميركية هذا الأسبوع إن موقع هبوط الصاروخ باتجاه الغلاف الجوي للأرض أثناء عودته من الفضاء «لا يمكن تحديده إلا خلال ساعات من معاودة دخوله» للغلاف الجوي، وهو ما يتوقع حدوثه في الثامن من مايو تقريبا.