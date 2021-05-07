اندلاع حريق في برج كبير في لندن

قالت إدارة الأطفاء البريطانية أن حريقاً اندلع اليوم الجمعة فى برج من 19 طابقاً في حي بوبلار، شرقي العاصمة لندن.

وأضافت الإدارة في لندن أن أجزاء من الطوابق الثامن والتاسع والعاشر من البرج مشتعلة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي).

وأوضحت أنه تم الدفع بأكثر من 125 من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق.

وقالت خدمة الإسعاف في لندن إن «عدداً من الأشخاص» تلقوا العلاج في موقع الحادث.