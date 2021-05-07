لقاحات جديدة لمواجهة النسخ المتحورة من «كورونا»

هل اللقاحات المضادة لكوفيد-19 محكوم عليها بأن تفقد فعاليتها بسرعة في مواجهة النسخ المتحورة للفيروس؟ تعمل بعد الشركات الناشئة لتطوير لقاحات لمضادة لكوفيد-19 ستكون فعالة لسنوات لا بل أكثر من ذلك. لكن آفاق تحقيق ذلك لا تزال غير واضحة.

وأعلن أليكسيس بيروليس مدير «او اس اي ايمونوتيرابيوتيكس» معلقا على مشروع لتطوير لقاح بدأت هذه الشركة الفرنسية الناشئة أولى التجارب السريرية عليه «قد يؤمن اللقاح حماية لسنوات».

الوعد هو بلقاح يقاوم ظهور النسخ المتحورة الجديدة، سلالات فيروس كورونا التي تختلف عن تلك التي تم تطوير أول اللقاحات ضدها.

وهذه واحدة من النقاط المجهولة حالياً للوباء: إلى أي مدى ستظل اللقاحات التي يتم استخدامها حاليًا كلقاحات فايزر الأميركية فعالة عندما تتكاثر هذه النسخ المتحورة؟.

حتى الآن يبدو أنها لا تزال فعالة، لكن رئيس شركة فايزر نفسه ألبرت بورلا اعتبر مؤخرًا أنه من المحتمل أن يضطر إلى تجديد جرعة لقاحه سنويا بحيث تكون محدثة.

وأمام هذا التحدي تعتمد شركات التكنولوجيا الحيوية مسارا مختلفا عن اللقاحات الحالية: فهي تسعى إلى تحفيز أولاً الخلايا اللمفاوية التائية، وهي جزء من الاستجابة المناعية التي تركز على رصد الخلايا المصابة بالفيروس والقضاء عليها - وليس على الفيروس نفسه.

من ناحية أخرى، تهدف اللقاحات المستخدمة أولاً إلى إنتاج أجسام مضادة تتعرف على الفيروس وتدمره مباشرةً قبل أن يصيب خلية. هذا لا يعني أن هذه اللقاحات لا تحفز أي استجابة للخلايا التائية - البيانات الأولى مشجعة إلى حد ما - لكنها ليست العنصر الأولوي للعلاج.

ومع ذلك، فإن الخلايا اللمفاوية التائية لها نظريًا العديد من المزايا مقارنة بالأجسام المضادة. اذ يمكنها البقاء على قيد الحياة لفترة أطول في الجسم والاستجابة لمكونات الفيروس التي يقل احتمال تحورها كثيرًا عن تلك التي تم اكتشافها بوساطة الأجسام المضادة.

في فرنسا، مسار «استجابة تاء» تتبعه «او اس اي ايمونوتيرابيوتيكس» وشركة «اوسيفاكس» المنافسة لها في ليون ويعد بلقاح «عالمي»، أي أنه جاهز للاستجابة لأي متحور محتمل. وحصلت الشركتان على تمويل من الدولة الفرنسية بملايين اليورو، في حين تأخرت فرنسا في تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وهذه المشاريع نادرة بسبب قلة المختبرات التي تؤمن بلقاح عالمي. من بين ما يقارب 400 مشروع لتطوير لقاح ضد كوفيد-19 أحصتها منظمة الصحة العالمية، القليل منها يعتمد هذا المبدأ.

والأكثر تقدمًا هو مشروع شركة «ايميونيتي بايو» الأميركي الذي نشر الشهر الماضي نتائج مشجعة إلى حد ما ولكنه لا يزال في مراحله الأولى.