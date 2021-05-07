تفاصيل مشاورات مصر مع تركيا

كشفت الخارجية المصرية تفاصيل الجولة الاستكشافية للمشاورات مع تركيا، والتي عُقدت على مدار يومين في القاهرة، حيث بدأت الأربعاء، وانتهت أمس الخميس، ببيان رسمي صدر عن الجانبين.

وقالت إنه وبعد يومين من المداولات، والمُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال، فقد كانت المناقشات صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وذكرت أن الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.

وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق في تصريح خاص لموقع «العربية نت»، إن عبارات البيان منضبطة دبلوماسيا وتنطبق مع واقع المباحثات التي كانت تستهدف استكشاف النوايا ومعرفة التوجهات، والبناء عليها مستقبلا.

وأضاف أن المباحثات كانت جادة ووافقت مصر عليها لرغبتها في معرفة النوايا والتوجهات التركية بالنسبة لملفات المنطقة والعلاقات الثنائية.

وقال إن المناقشات كانت فرصة لطرح مواقف كل جانب، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الخلافية بعد نحو 8 سنوات من القطيعة، ولم تكن تهدف لتحقيق اختراق، بل كانت تمهيدية لمعرفة الأرضية التي يقف عليها الأتراك ويحاولون من خلالها الانطلاق لوضعية جديدة في العلاقات مع مصر والدول العربية.

وأشار إلى أن تركيا تعلن، وتكشف حاليا عن رغبتها في تصفير المشكلات والوصول لتقارب وعلاقات جيدة مع الدول الإقليمية والعربية، ولذلك كان ضرويا بل كان ينبغي معرفة نواياها، وهل هي جادة أم تسعى للوصول لهدف آخر، وهو شرعنة تمراكزتها الحالية وتأكيد توجدها في بعض الدول العربية خاصة ليبيا وسوريا والعراق.

وأضاف بالقول «نتمنى أن تكون سياسة صفر مشكلات التركية هذه المرة جادة وواقعية»، مؤكدا أن مصر لن تخطو خطوة واحدة لتطبيع علاقات دون حل المشكلات العالقة والمتعلقة بالأمن القومي المصري والعربي، ووقف الهيمنة التركية، ووقف تدخلات أنقرة في المنطقة بما يضر بمصالح مصر والعرب.