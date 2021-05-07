دراسة تكتشف "سراً خطيراً" بدولة تجاوزت فيه العالم

أكدت دراسة نُشرت، اليوم الجمعة، أن انبعاثات الصين السنوية من غازات الاحتباس الحراري في عام 2019 تجاوزت انبعاثات جميع الدول المتقدمة مجتمعة لأول مرة.

وتقدر الدراسة التي أجراها مركز الأبحاث الأميركي روديم جروب أنه بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الصين وحدها ساهمت بنسبة 27 % من انبعاثات مكافئات ثاني أكسيد الكربون العالمية (CO2e) في ذلك العام.

يشار إلى أن مكافِئات ثاني أكسيد الكربون هي وحدة قياس تُستخدم لتوحيد تأثير غازات الاحتباس الحراري المختلفة على المناخ.

وقالت الدراسة إن الانبعاثات العالمية وصلت إلى 52 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، بزيادة قدرها 4ر11 % على مدى العقد الماضي.

وكانت حصة الصين البالغة 27 % من الانبعاثات العالمية أكبر بكثير من حصة الولايات المتحدة، التي احتلت المركز الثاني بنسبة 11 %.

ووفقًا للحسابات، صعدت الهند إلى المركز الثالث لأول مرة بنسبة 6ر6 % من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت الدراسة إلى أن انبعاثات الصين قد تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 1990 وزادت بنسبة 25 % خلال العقد الماضي.