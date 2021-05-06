أمير قطر يعفي وزير المالية من منصبه

الدوحة (وكالات)

ذكر بيان صادر عن الديوان الأميري القطري أمس، أن أمير قطر أعفى وزير المالية من منصبه.

وجاء في الأمر الأميري الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية «قنا»: «إعفاء علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية».

وفي وقت سابق، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية للتحقيق معه بشأن ما ورد في تقارير متعلقة بجرائم الخدمة المدنية التي تنطوي على الإضرار بالمال العام، وإساءة استخدام الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة.

وشغل العمادي منصب وزير المالية منذ عام 2013، وهو يتولى كذلك رئاسة المجلس التنفيذي للناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، ورئاسة مجلس إدارة مصرف قطر الوطني.