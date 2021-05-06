وزير أميركي يتحدث عن بقايا صاروخ صيني عائد من الفضاء

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن بلاده لا تعتزم في تلك المرحلة إسقاط بقايا صاروخ صيني كبير من المتوقع أن يسقط عائدا عبر الغلاف الجوي للأرض خلال الأيام المقبلة.

وانطلق صاروخ "لونج مارش 5 بي" من جزيرة "هاينان" الصينية في 29 أبريل الماضي حاملا مركبة "تيانخه"، التي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة.

كان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.

وأوضح أوستن، متحدثا للصحفيين، أن الأمل أن تسقط بقايا الصاروخ في المحيط وإن أحدث التقديرات تشير إلى أنه سيسقط يوم السبت أو الأحد.